Trump | Iran parla con noi in modo serio

L’ex presidente Donald Trump ha affermato che l’Iran sta parlando con gli Stati Uniti in modo serio. Trump ha aggiunto di sperare in negoziati che portino a risultati accettabili per entrambe le parti. Le dichiarazioni arrivano in un momento di tensione tra Washington e Teheran, mentre le due nazioni cercano di avvicinare le rispettive posizioni.

4.07 L'Iran sta parlando con gli Stati Uniti "in modo serio" e Trump si augura di negoziare "qualcosa di accettabile". Lo ha dichiarato il presidente a Fox News, rifiutando di anticipare decisioni su come procedere con Teheran. Dichiarazioni che giungono in un contesto di crescenti tensioni, con una poente flotta Usa diretta verso il Golfo Persico e ultimatum su nucleare e missili. Trump ha ribadito apertura al dialogo ma anche fermezza: "Sennò vedremo cosa succederà". L'Iran si dice pronto a trattare "ma senza minacce".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Trump Iran

Donald Trump ha confermato che l’Iran sta parlando con gli Stati Uniti.

Durante la conferenza stampa con il cancelliere tedesco Merz, la premier Meloni ha commentato le recenti affermazioni riguardanti lo stato di salute di Donald Trump, sottolineando che non ritiene questa questione un modo serio di affrontare la politica internazionale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Trump bombarderà l'Iran La diretta con Alessandro Orsini

Ultime notizie su Trump Iran

Argomenti discussi: Iran, Trump avverte: Grande flotta di navi Usa in viaggio verso quella direzione; Iran, Trump: Teheran sta parlando con noi, stanno negoziando; Il fiato di Trump sull’Iran. Teheran: Negozieremo ma basta minacce; Il NYT: L'Iran mai così debole. Trump: Situazione in evoluzione, vogliono un accordo - Teheran: In corso intensi sforzi diplomatici.

USA-Iran: Per Trump la deadline la sanciranno gli avversariTrump, cresce la tensione tra USA e Iran, il tycoon parla di una deadline per le operazioni, pur ammettendo che è tutto in mano a loro su quando entrerà in vigore. notizie.it

Trump sorprende sul dossier Iran e lascia aperto uno spiraglio negoziale.Cosa c’è davvero dietro i nuovi segnali tra Washington e TeheranLe aperture verbali tra Stati Uniti e Iran, accompagnate dal movimento di una grand ... assodigitale.it

Torna a parlare di Medio Oriente il Presidente USA, Donald Trump: "L'Iran sta parlando con noi e vedremo se possiamo fare qualcosa, altrimenti vedremo cosa succede". Lo ha detto il tycoon a Fox, ribadendo che una "grande flotta" si sta dirigendo nell'area, - facebook.com facebook

#TG2000 - #Iran, il nemico alle porte. #Trump: “Sarebbe fantastico non attaccare” #30gennaio #TV2000 x.com