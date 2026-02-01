Trump | I file di Epstein mi assolvono

Donald Trump interviene per la prima volta sui file di Jeffrey Epstein. Il presidente americano afferma che quei documenti lo assolvono, senza entrare nei dettagli. La pubblicazione delle carte ha riacceso l’attenzione su Epstein, condannato per abusi e traffico di minori, e sulla sua morte in carcere nel 2019. Trump si limita a commentare, senza fare dichiarazioni più approfondite.

Per la prima volta arriva il commento del presidente Usa Trump sulla pubblicazione dei file di Jeffrey Epstein, condannato per abusi sessuali e traffico di minori,suicida in cella nel 2019. Sull'Air Force One verso la Florida ha detto ai giornalisti che le carte lo scagionano dalle accuse sui suoi legami con il finanziere pedofilo. "Non li ho visti di persona, ma alcune persone molto importanti mi hanno detto che non solo mi assolvono, ma sono l'opposto di ciò che la gente sperava, sapete, la sinistra radicale".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Donald Trump si è schierato subito dopo la pubblicazione dei documenti relativi ai file Epstein.

Donald Trump torna a parlare del caso Epstein, sostenendo che nuovi documenti lo scagionano dalle accuse.

