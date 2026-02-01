Donald Trump annuncia di aver aperto canali di dialogo con l’Iran. L’ex presidente americano afferma di aver avviato colloqui informali con le autorità di Teheran, cercando di raggiungere un accordo su temi strategici. La notizia segna un passo diverso rispetto alle politiche precedenti e apre una nuova fase nei rapporti tra i due paesi.

Donald Trump ha annunciato l’avvio di colloqui informali con le autorità iraniane, segnando un cambio di rotta rispetto al passato. L’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che Teheran sta ora interloquendo con Washington in modo serio, aprendo la porta a un possibile accordo su temi strategici. L’annuncio, fatto in un’intervista rilasciata a un network televisivo americano, non ha specificato il contenuto esatto delle discussioni, ma ha sottolineato la disponibilità delle parti a discutere in maniera costruttiva. Trump ha espresso ottimismo, sottolineando che entrambe le parti stanno cercando di raggiungere un’intesa “accettabile” per i rispettivi interessi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump annuncia dialoghi in corso con l’Iran, puntando a un accordo concreto su temi strategici.

Durante il Forum di Davos, Donald Trump ha commentato sulla situazione economica degli Stati Uniti e ha affrontato temi di politica internazionale.

In Iran, le proteste proseguono da sedici giorni, segnate da un'intensa repressione.

Trump annuncia un'"armada" Usa verso l'Iran e rivendica stop alle esecuzioni

