truffa commercialista condannato

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per Guido Fariello, il commercialista di 85 anni, per truffa aggravata ai danni della Regione Marche. La decisione arriva dopo che il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile, lasciando così definitiva la sentenza emessa lo scorso 20 gennaio. Fariello, iscritto all’albo dal 1981, ora dovrà affrontare le conseguenze della sua condanna.

Un commercialista condannato per truffa aggravata ai danni della Regione Marche. È questo il punto fermo messo dalla Corte di Cassazione con la sentenza emessa a seguito dell’udienza dello scorso 20 gennaio, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di Guido Fariello, 85 anni, iscritto all’Albo dal 1981. Il procedimento nasce da un bando del 31 maggio 2016 della Regione Marche (funzionale a selezionare le imprese destinatarie di contributi regionali per il rilancio delle attività produttive sul territorio marchigiano). Secondo quanto definitivamente accertato dai giudici della Suprema Corte, Fariello agiva come amministratore unico della Gsa srls e delegato alla presentazione della domanda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

