Trovato privo di vita sotto un metro di neve l' escursionista travolto dalla valanga

Un escursionista è stato trovato morto sotto un metro di neve dopo essere stato travolto da una valanga sul Monte Tiarfin, a Sauris. Le squadre di soccorso hanno recuperato il corpo nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, dopo ore di ricerche. La slavina ha sepolto l’uomo durante l’escursione e, nonostante gli sforzi dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare.

Uno scialpinista è stato travolto nel primo pomeriggio di domenica 1 febbraio: il suo corpo è stato ritrovato dopo tre ore di ricerca, sul monte Tiarfin Purtroppo hanno avuto un tragico epilogo le ricerche di un escursionista attivate nel pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, a seguito di una valanga staccatasi dal Monte Tiarfin, nel territorio comunale di Sauris: il corpo del disperso, infatti, è stato trovato privo di vita intorno alle 18, sotto circa un metro di neve. Mentre scriviamo, le operazioni di recupero della salma dello scialpinista, di cui non sono state rese note le generalità, sono ancora in corso.

