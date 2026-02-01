Troppa Spagna per l’Italia | gli azzurri salutano gli Europei

L’Italia si ferma ai quarti di finale degli Europei di calcio a 5. La Spagna si dimostra troppo forte per gli azzurri di Salvo Samperi, che hanno combattuto fino alla fine ma non sono riusciti a superare gli avversari. Musumeci e i suoi hanno dato tutto, ma alla fine il sogno si interrompe qui.

L’avventura dell’Italia a gli Europei 2026 di calcio a 5 si ferma ai quarti di finale. Per gli azzurri di Salvo Samperi, troppo forte la Spagna; a cui comunque Musumeci e compagni hanno provato a opporre tutte le loro idee e le loro forze. Le Furie Rosse si impongono per 4-0 ottenendo così il pass per le semifinali dove, mercoledì 4 giugno, incontreranno la Croazia mentre il Portogallo andrà a fronteggiare la Francia. LA CRONACA. L’Italia a Lubiana sceglie di affrontare la Spagna nell’unico modo possibile: a viso aperto, anche perché aspettare equivarrebbe sicuramente a partire sconfitti già in partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Troppa Spagna per l’Italia: gli azzurri salutano gli Europei Approfondimenti su Europei 2026 Calcio a 5: Italia-Spagna, test importantissimo per gli azzurri verso gli Europei LIVE Italia-Spagna 0-0, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: gli iberici colpiscono tre pali, si salvano gli azzurri Questa sera gli azzurri affrontano la Spagna nella partita valida per gli Europei di calcio a 5 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Eurobasket 2025, Italia-Spagna 67-63: gli highlights Ultime notizie su Europei 2026 Argomenti discussi: Troppa Spagna per gli azzurrini: le Furie Rosse s'impongono a Las Rozas; Napoli spagnola, donne nell’arte, una casistica troppo variegata; Il bunkeraggio costa troppo | Lo studio Assocostieri-Nomisma; Spagna: plauso dei vescovi per il piano di regolarizzazione dei migranti. Europei U19 F. Italia-Spagna 9-16, giovedì i quarti di finalePrima sconfitta indolore per l'Italia femminile under 19 allenata da Maurizio Mirarchi ai campionati continentali di categoria in svolgimento a Zagabria. Iberiche superiori nel match decisivo per il ... federnuoto.it Troppa bella per sembrare reale. Aquila reale. Spagna, gennaio 2026 - facebook.com facebook #MotoGP Giornata epocale che potrebbe entrare nella storia del motociclismo. Dalla Spagna (Motorsport e AS) si spartiscono le bombe di mercato 2027-2028: Pedro Acosta in Ducati Lenovo, Fabio Quartararo in Honda HRC, Jorge Martin in Yamaha Factory. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.