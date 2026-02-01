Trinidad Sour | il cocktail che ha trasformato i bitter in protagonisti

Il Trinidad Sour sta facendo parlare di sé tra gli appassionati di cocktail. È un drink che divide gli esperti: alcuni lo adorano, altri lo evitano. La sua particolarità sta nel fatto che trasforma i bitter in ingredienti principali, dando un sapore unico e deciso. In molti locali, lo si trova ormai tra le scelte più sorprendenti, capace di cambiare il modo di vedere i classici mix. Non tutti sono pronti ad affrontarlo, ma chi lo prova, spesso si lascia conquistare.

Esiste un drink che divide il mondo della mixology in due categorie: chi lo ama perdutamente e chi lo guarda con sospetto. Il Trinidad Sour appartiene a quella rara famiglia di cocktail che sfidano le convenzioni, rovesciano le regole e, contro ogni aspettativa, funzionano alla perfezione. Non si tratta di un classico rivisitato né di una timida sperimentazione: è un manifesto di audacia liquida, dove l'Angostura bitters passa da semplice condimento a ingrediente principale Robb Report. La prima impressione, guardando il bicchiere, è quella di trovarsi davanti a una tonalità rosso ruggine profonda, quasi bordeaux scuro, che promette un'esperienza sensoriale intensa.

