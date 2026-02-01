Il Tribunale di Rimini sta affrontando un aumento record di cause, con tempi di giudizio più rapidi del passato. I numeri confermano che i processi si chiudono in metà tempo rispetto a prima, una svolta che sta cambiando la routine degli avvocati e dei cittadini. La mole di lavoro è tanta, ma la volontà di accelerare i processi sembra portare a risultati concreti.

I numeri parlano chiaro: il Tribunale di Rimini è uno dei più sollecitati del distretto, e non è un caso. Lo si evince dalla "Relazione sull’amministrazione della giustizia 2025" della Corte di Appello di Bologna, che è stata presentata ieri, nella cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. Per quanto riguarda i dati generali, Rimini si distingue per una cifra importante: ha il carico di lavoro più alto rispetto alla popolazione, con 20 procedimenti ogni mille abitanti. Nel dettaglio, nel settore penale, Rimini non è certo da meno, con ben 6.002 procedimenti registrati nell’anno giudiziario 20242025, pari al 9,13% dell’intero distretto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tribunale, carichi record. Ma i tempi sono dimezzati

Approfondimenti su Tribunale Rimini

Il Tribunale di Monza ha avviato un processo di efficientamento, assumendo funzionari a tempo determinato fino a giugno, per ridurre i tempi dei processi e affrontare gli arretrati.

Ultime notizie su Tribunale Rimini

