Trent’anni di carriera cancellati per 2,9 euro | la cassiera PAM licenziata con l’accusa di furto ma è più complicato

Trent’anni di lavoro e dedizione cancellati in un attimo. La cassiera del supermercato PAM di Grosseto è stata licenziata con l’accusa di furto, ma lei nega tutto e dice che la storia è più complicata di quanto sembri. La vicenda ha fatto discutere tra i colleghi e i clienti, che non capiscono come si possa mettere fine a una carriera così lunga per una bottiglia di detersivo da meno di tre euro.

Può una bottiglia di detersivo da meno di tre euro distruggere trent'anni di onorata carriera? Sembra la trama di un film drammatico, ma è la realtà vissuta da una dipendente storica del supermercato PAM di Grosseto. La donna, una cinquantenne stimata e senza mai una macchia sul curriculum, si è ritrovata licenziata in tronco per un episodio nato da un banale incidente domestico avvenuto nel piazzale del punto vendita. Tutto inizia dopo il turno di lavoro, quando la donna acquista regolarmente la sua spesa. Uscendo dal negozio, un sacchetto si rompe e un flacone di detersivo cade, spandendosi a terra.

