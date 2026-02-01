Trenta grammi nello zaino e il resto a casa spacciatore minorenne in manette

La polizia ha arrestato un 17enne di Genova con trenta grammi di droga nello zaino. Il ragazzo aveva portato la sostanza con sé e aveva lasciato il resto a casa. Gli agenti l’hanno fermato durante un controllo e lo hanno portato in caserma. Ora si trova in cella in attesa di processo.

A tradire il 17enne è stato il nervosismo. Il controllo è avvenuto in via Goldoni a Sestri La polizia ha arrestato un 17enne genovese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Intorno alle 21.30 di venerdì 30 gennaio 2026 gli agenti del commissariato Sestri Ponente, transitando in via Goldoni, hanno notato un gruppo di giovani, che confabulavano fra loro, e hanno proceduto al controllo. Uno in particolare, il 17enne sopra citato, fin da subito si è mostrato infastidito e nervoso. Invitato a mostrare il contenuto dello zaino che portava in spalla, il giovane ha cercato di opporsi, aprendo solo alcune cerniere.🔗 Leggi su Genovatoday.it

