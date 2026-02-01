Treno Frecciarossa per Roma confermato anche dopo giugno

Il treno Frecciarossa 9330 per Roma continuerà a circolare anche dopo giugno. Dopo settimane di incertezza, Trenitalia ha confermato che il servizio non verrà sospeso, anche se la fase di sperimentazione si concluderà nel prossimo mese. Durante un colloquio con l’Amministratore Delegato Gianpiero Strisciuglio, è stato chiarito che il treno resterà operativo, garantendo la continuità ai pendolari e ai viaggiatori abituali. La decisione mette fine alle voci di una possibile sospensione e rassicura chi usa quotidianamente

«In merito al futuro del treno 9330, desidero precisare che, nel corso di un colloquio con Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato di Trenitalia, mi è stato confermato che, pur in presenza di una fase di sperimentazione destinata a concludersi nel prossimo mese di giugno, il servizio continuerà a essere garantito anche successivamente a tale termine». Tommaso Foti, ministro per il Pnrr, rassicura sul futuro del Frecciarossa che da Piacenza garantisce il trasporto ferroviario a Roma. Il treno era stato cancellato con l'avvento dell'orario invernale, poi, dopo le polemiche del territorio e l'interessamento degli esponenti piacentini, ripristinato, almeno fino a giugno 2026.

