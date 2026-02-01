Tre incidenti in 24 ore tra Bolognetta e Misilmeri | Inaccettabile assistere in silenzio alle tragedie sulla Palermo-Agrigento

Questa mattina si sono verificati tre incidenti in meno di 24 ore tra Bolognetta e Misilmeri, tutte su quella che molti chiamano ancora la

Tre incidenti in meno di 24 ore riaccendono l'allarme sulla Palermo-Agrigento, la famigerata "strada della morte". Un allarme sempre più forte dopo il sinistro mortale di venerdì e la lettera che i sindaci di Misilmeri, Baucina, Cefalà Diana, Ciminna, Godrano, Marineo, Mezzojuso, Ventimiglia di Sicilia, Vicari e Villafrati hanno indirizzato ad Anas e Regione, denunciando l'assenza di programmazione e la paralisi dei cantieri che sta mettendo a rischio migliaia di pendolari ogni giorno. Sotto i riflettori la curva di contrada Coda di Volpe, dove nel primo pomeriggio di oggi è avvenuto l'ultimo incidente.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Nella notte, lungo la strada Palermo-Agrigento a Misilmeri, un incidente ha coinvolto un’auto che si è ribaltata, causando il ferimento di due giovani di 18 e 19 anni.

Nella mattinata di oggi, sulla statale Palermo-Agrigento, si è verificato un incidente grave che ha coinvolto un camion e un’auto medica.

