Tre arresti e denunce per le violenze a Torino | beccato anche uno dei massacratori del poliziotto

La Polizia di Stato ha arrestato tre persone e denunciato ventiquattro individui dopo gli scontri di ieri a Torino. Tra gli arrestati c’è anche un giovane di 22 anni, proveniente dalla provincia di Grosseto, che ha partecipato all’aggressione al poliziotto Alessandro Calista. La situazione si è fatta tesa, con interventi e controlli in tutta la città.

Tre arresti e ventiquattro denunciati dalla Polizia di Stato per gli scontri di ieri a Torino. Tra gli arrestati anche un ventiduenne, proveniente dalla provincia di Grosseto, per l'aggressione al poliziotto Alessandro Calista. Arrestato, in flagranza differita, è accusato di concorso in lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni: il giovane è stato individuato attraverso l'analisi di alcuni filmati tra i componenti del gruppo responsabile della violenta aggressione all'agente del Reparto Mobile di Padova. Il ventiduenne è stato anche denunciato per violenza a pubblico ufficiale, essendo stato ripreso in un'altra occasione mentre lanciava corpi contundenti contro le forze dell'ordine, e per rapina in concorso, facendo parte del gruppo che, oltre a cagionare lesioni al poliziotto, lo ha anche privato dello scudo, dell'U-bot e della maschera antigas. 🔗 Leggi su Iltempo.it

