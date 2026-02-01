Traoré diventa Hulk maxi rissa in Chelsea-West Ham
Un altro derby di Londra si trasforma in caos. Adama Traoré, attaccante del West Ham, si è reso protagonista di una rissa nel finale della partita contro il Chelsea, persa 3-2. L'evento ha fatto il giro dei social, dove sono comparsi video e meme che mostrano il giocatore in azione, ormai diventato Hulk per la sua prova di forza. La scena ha sorpreso tifosi e commentatori, mentre gli animi si sono scaldati negli ultimi minuti di gioco.
(Adnkronos) – Meglio non provocare Adama Traoré. L'attaccante spagnolo del West Ham è da ieri il protagonista assoluto di video e meme su X dopo la prova di forza – letterale – nel finale del derby perso 3-2 contro il Chelsea. Traoré, 31 anni, è appena arrivato agli Hammers nel mercato invernale e ha trovato
