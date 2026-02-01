Tragedia sulle strade | bambino di cinque anni perde la vita in scontro frontale in provincia di Modena

Un bambino di cinque anni ha perso la vita in un incidente frontale sulla provinciale di Modena. L’incidente è avvenuto ieri mattina in una zona residenziale, dove i limiti di velocità sono di 50 kmh. La strada si è trasformata in un teatro di dolore, lasciando senza parole chi era presente.

Un bambino di cinque anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri lungo una strada provinciale nel territorio di Modena, in una zona prevalentemente residenziale e con limiti di velocità fissati a 50 chilometri orari. L'impatto è stato frontale tra due autovetture, entrambe provenienti da direzioni opposte, che si sono scontrate in un tratto rettilineo privo di semafori o segnaletica complessa. Le prime segnalazioni sono giunte al 112 intorno alle 11.45, quando il personale dei soccorsi è giunto sul posto in pochi minuti. Le forze dell'ordine hanno subito isolato l'area, chiudendo temporaneamente la strada per consentire le operazioni di soccorso e il rilevamento dei dati.

