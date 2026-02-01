Tragedia sulle piste da sci a Campo Felice | morta una donna

Una donna è morta oggi a Campo Felice, nelle montagne abruzzesi. L’incidente è avvenuto sulle piste da sci, ma ancora non sono chiare le cause. I soccorsi sono intervenuti subito, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. La zona è stata isolata mentre si attendono i rilievi. La comunità sciistica si stringe attorno ai familiari.

A stroncare una 36enne originaria di Zagarolo nel Lazio, probabilmente un malore al termine di una giornata trascorsa sulla neve in Abruzzo Dramma nelle montagne abruzzesi, a Campo Felice, dove una donna è morta nella giornata del 31 gennaio. Come riporta Chieti Today, Claudia Luberti, infermiera di Zagarolo nel Lazio di 36 anni, è deceduta probabilmente a causa di un malore improvviso al termine di una giornata passata sulle piste da sci. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, dove dopo i tentativi di rianimazione i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto presumibilmente per arresto cardiocircolatorio concausato forse dalle basse temperature.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Campo Felice Tragedia Doppio incidente sulle piste da sci a San Domenico, feriti un bambino e una donna Recentemente, nelle piste di San Domenico, situate nella Val Divedro, si sono verificati due incidenti che hanno coinvolto un bambino e una donna. Tragedia sulla neve in Abruzzo: muore a 36 anni sulle piste da sci Questa mattina, sulla pista di Campo Felice, in Abruzzo, si è verificata una tragedia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Fear and power in North Korea Ultime notizie su Campo Felice Tragedia Argomenti discussi: Chi era Riccardo Mirarchi, il ragazzo morto in un incidente in sci a Courmayeur; Courmayeur: Riccardo Mirarchi muore sugli sci contro un albero davanti alla fidanzata; Riccardo Mirarchi si schianta con gli sci e muore davanti alla fidanzata: la mascherina esplosa e il casco schizzato a 7 metri; Gravissimo incidente sulle piste da sci dell’Abetone: atterra l’elisoccorso. Tragedia sulle piste di Campo Felice: sciatrice di 36 anni muore dopo un maloreUna giornata trascorsa sulla neve si è trasformata in tragedia nel comprensorio sciistico di Campo Felice. Una donna di 36 anni, originaria di Zagarolo, ha perso la vita dopo essere stata colta da un ... veratv.it Tragedia sulla neve, Claudia Luberti muore a 36 anni davanti agli amiciL'infermiera di Zagarolo si è accasciata in terra a Campo Felice. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Disposta l'autopsia ... romatoday.it Tragedia a Campo Felice: malore fatale sulla neve per un'infermiera di 36 anni https://www.terremarsicane.it/tragedia-a-campo-felice-malore-fatale-sulla-neve-per-uninfermiera-di-36-anni/ #Attualità #Cronaca #LAquila #Marsica #Ultimora #campofelice #clau - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.