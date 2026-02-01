Tragedia sfiorata a Roma | cade un pino su viale dei Fori Imperiali | tre feriti E’ il terzo in un mese

Questa mattina intorno alle 13, un pino si è abbattuto su viale dei Fori Imperiali a Roma. L’albero ha colpito tre persone, ferendole leggermente. La scena si è susseguita in fretta, e i soccorritori sono arrivati subito sul posto. È il terzo incidente simile in meno di un mese, e la paura cresce tra i residenti e i passanti. La situazione mette in allarme le autorità, che ora valutano interventi più drastici per evitare nuove tragedie.

Tragedia sfiorata, ma di questo passo prima o poi ci scapperà il morto. U n albero è caduto intorno alle 13.30 in via Fori Imperiali a Roma, altezza Foro Traiano. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve e trasportate dal 118 in ospedale in quello che è il terzo “incidente” in un mese, causato dal vento ma anche dalla cattiva manutenzione dei viali. L ‘episodio è avvenuto quando la strada era affollata di turisti. Il pino è crollato sul marciapiede andando ad impattare su una delle balaustre che costeggiano i Fori. L’albero ha travolto tre persone: si tratta di una ragazza italiana di 17 anni e di due cittadini stranieri di 34 e 42 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Paura nel cuore di Roma, in via dei Fori Imperiali.

Un altro albero è caduto ai Fori Imperiali di Roma.

