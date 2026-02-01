tragedia a frascati luciano mazzi muore poche ore dopo la moglie

Una tragedia sconvolge Frascati. Luciano Mazzi, vicepresidente del club e vincitore di uno scudetto con la Rugby Roma, è morto poche ore dopo la perdita della moglie Maura. Aveva 55 anni ed era molto conosciuto nel mondo del rugby locale. La comunità si stringe attorno alla famiglia in un momento di grande dolore.

Il cuore di Luciano Mazzi non ha retto al dolore e ai faticosissimi mesi nei quali si è speso anima e corpo per stare vicino alla sua Maura. Il rugby frascatano e laziale si è svegliato questa mattina con una bruttissima e inimmaginabile notizia: il cuore del 55enne ex trequarti della Rugby Roma campione d’Italia del 2000 nella notte aveva smesso di battere. Una serie di eventi che ha dell’incredibile. Nella mattinata di sabato 31 gennaio era venuta a mancare Maura Giammarioli, 58 anni, la moglie di Luciano, da tempo impegnata in una battaglia con una grave malattia. E la notte scorsa, dopo una giornata trascorsa ovviamente nel dolore assieme ai figli Alessio e Simone, ma anche nell’affetto della comunità, non solo rugbystica, frascatana, il cuore e il fisico di Luciano non hanno evidentemente retto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

