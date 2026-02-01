Traffico Roma del 01-02-2026 ore 14 | 30

Oggi a Roma il traffico si è fatto più complicato nel quartiere Eur. La zona è interessata da una chiusura temporanea di viale della Civiltà del Lavoro tra piazzale Konrad Adenauer e il quadrato della Concordia, che dura fino a stasera. La chiusura è dovuta a uno smottamento che ha coinvolto via Ardeatina, tra via di San Sebastiano e Vicolo dell’Annunziatella, in entrambe le direzioni. Per chi si sposta, è importante fare attenzione alla segnaletica e considerare possibili rallentamenti

Luceverde Roma Bentrovati oggi all'Eur per una mostra mercato fino alla mezzanotte e resterà chiuso il tratto di viale della Civiltà del Lavoro tra piazzale Konrad adenauer il quadrato della Concordia nelle due direzioni possibili rallentamenti per il traffico di zona chiuso per uno smottamento entrato di via Ardeatina tra via di San Sebastiano e Vicolo dell'Annunziatella in entrambi i sensi di marcia prestare attenzione alla segnaletica uno sguardo al trasporto pubblico ferma per lavori fino alle 5:30 di domani lunedì 2 febbraio circolazione della linea B B 1 della metropolitana tra San Paolo e Rebibbia Jonio circolazione regolare tra San Paolo e Laurentina attive due linee di bus navetta la MP7 San Paolo Rebibbia e la mb1 tra piazza Bologna e viale Jonio dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.

