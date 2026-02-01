Traffico Roma del 01-02-2026 ore 11 | 30

Questa mattina il traffico sull’Eur è molto intenso. Chi attraversa viale della Civiltà del Lavoro trova il tratto chiuso tra piazzale Konrad Adenauer e il Quadrato della Concordia, in entrambe le direzioni. Il motivo è uno smottamento che ostruisce la strada tra via Ardeatina e Vicolo dell’Annunziatella, con i vigili che hanno messo la segnaletica per avvisare gli automobilisti. La zona è molto congestionata e bisogna fare attenzione. Restano chiuse anche alcune linee di bus e la metro B

Luceverde Roma Bentrovati oggi all'Eur per una mostra mercato fino alla mezzanotte e resterà chiuso il tratto di viale della Civiltà del Lavoro tra piazzale Konrad adenauer il quadrato della Concordia nelle due direzioni possibili rallentamenti per il traffico di zona chiuso per uno smottamento entrato di via Ardeatina tra via di San Sebastiano e Vicolo dell'Annunziatella in entrambi i sensi di marcia prestare attenzione alla segnaletica uno sguardo al trasporto pubblico ferma per lavori fino alle 5:30 di domani lunedì 2 febbraio circolazione della linea B B 1 della metropolitana tra San Paolo e Rebibbia Jonio circolazione regolare tra San Paolo e Laurentina attive due linee di bus navetta la MP7 San Paolo Rebibbia e la mb1 tra piazza Bologna e viale Jonio dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-02-2026 ore 11:30 Approfondimenti su Roma 01 02 2026 Traffico Roma del 02-01-2026 ore 11:30 Il traffico a Roma il 2 gennaio 2026 alle 11:30 è influenzato dalla giornata festiva, con un aumento di turisti in città. Traffico Roma del 02-01-2026 ore 07:30 Il traffico a Roma alle 07:30 del 2 gennaio 2026 presenta condizioni regolari, con poco congestionamento lungo le principali arterie e il Raccordo Anulare. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Roma 01 02 2026 Argomenti discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Viabilità Roma 24-25 gennaio: manifestazioni, chiusure strade, deviazioni bus e piano traffico per Roma-Milan; Traffico Roma del 31-01-2026 ore 19 | 30. Traffico Roma del 01-02-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati oggi all'Eur per una mostra mercato fino alla mezzanotte e resterà chiuso il tratto di viale della Civiltà del Lavoro tra ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si tiene regolare su gran ... romadailynews.it Smottamento a via Ardeatina a Roma: traffico deviato, modifiche alla viabilità e percorsi dei bus cambiati temporaneamente - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.