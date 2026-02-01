Traffico Roma del 01-02-2026 ore 08 | 30

Oggi mattina a Roma si registrano diverse criticità sul traffico. L’Eur è preso d’assalto per una mostra mercato che durerà fino a stasera, e il tratto di viale della Civiltà del Lavoro tra piazzale Konrad Adenauer e il quadrato della Concordia è chiuso in entrambe le direzioni. La causa è uno smottamento che ha interessato via Ardeatina, tra via di San Sebastiano e Vicolo dell’Annunziatella, costringendo le auto a deviare e creando rallentamenti. La segnaletica invita alla prudenza

Luceverde Roma Bentrovati oggi all'Eur per una mostra mercato fino alla mezzanotte e resterà chiuso il tratto di viale della Civiltà del Lavoro tra piazzale Konrad adenauer il quadrato della Concordia nelle due direzioni possibili rallentamenti per il traffico di zona chiuso per uno smottamento entrato di via Ardeatina tra via di San Sebastiano e Vicolo dell'Annunziatella in entrambi i sensi di marcia prestare attenzione alla segnaletica uno sguardo al trasporto pubblico ferma per lavori fino alle 5:30 di domani lunedì 2 febbraio circolazione della linea B B 1 della metropolitana tra San Paolo e Rebibbia Jonio circolazione regolare tra San Paolo e Laurentina attive due linee di bus navetta la MP7 San Paolo Rebibbia e la mb1 tra piazza Bologna e viale Jonio dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-02-2026 ore 08:30 Approfondimenti su Roma Traffic Traffico Roma del 02-01-2026 ore 08:30 Alle ore 08:30 del 2 gennaio 2026, il traffico a Roma risulta scorrevole, con tempi di percorrenza regolari sul Raccordo Anulare. Traffico Roma del 08-01-2026 ore 08:30 Il traffico a Roma alle 08:30 dell’8 gennaio 2026 presenta congestioni su diverse arterie principali. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Roma Traffic Argomenti discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Viabilità Roma 24-25 gennaio: manifestazioni, chiusure strade, deviazioni bus e piano traffico per Roma-Milan; Traffico Roma del 31-01-2026 ore 19 | 30. Traffico Roma del 31-01-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità fino alle 5:30 di lunedì 2 febbraio stop della circolazione sulla ... romadailynews.it Traffico Lazio del 31-01-2026 ore 17:30Luceverde Lazio Bentrovati a Roma ricordiamo la chiusura della via Ardeatina per uno smottamento tra via San Sebastiano e Vicolo dell'Annunziatella ... romadailynews.it Smottamento a via Ardeatina a Roma: traffico deviato, modifiche alla viabilità e percorsi dei bus cambiati temporaneamente - facebook.com facebook

