Traffico Lazio del 01-02-2026 ore 17 | 30

Questa domenica pomeriggio il traffico in Lazio si presenta abbastanza intenso, soprattutto sulla via Salaria, dove lavori in corso riducono le corsie tra la zona industriale di Rieti e Perù Pina. La circolazione è più lenta tra le 7:18 e le 17:30 e si prevedono rallentamenti anche nelle ore di punta. In provincia di Frosinone, invece, si segnalano code sulla strada a scorrimento veloce Sora-Atina-Cassino, dove il tratto in galleria Capodichina è ancora chiuso fino al 15 marzo

luce verde Lazio Bentrovati lavori sulla via Salaria comportano riduzione di carreggiata in fascia oraria 7:18 in tratti saltuari tra la zona industriale di Rieti e Perù Pina In entrambe le direzioni possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico in provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore a Belmonte Castello nelle due direzioni termine lavori previsto per il prossimo 15 marzo prima di concludere ricordiamo che gli spostamenti di oggi come ogni domenica sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti lo stop scattato alle 9 Si protrarrà fino alle 22 di questa sera Salvo i casi autorizzati dalla legge è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale

