A Montepulciano torna il Carnevale con un calendario ricco di eventi. Cortei, maschere e sfilate coinvolgono contrade, associazioni e attività private che si preparano a festeggiare insieme. La tradizione, che ha già attraversato momenti di grande popolarità, si rinnova con iniziative che coinvolgono tutto il paese, puntando a mantenere vivo il cuore della festa.

Contrade, associazioni presenti nelle frazioni, ma anche attività private: è fitta e variegata la rete dei soggetti che, a Montepulciano, promuovono iniziative per il Carnevale 2026, tenendo in piedi una tradizione che ha conosciuto, in passato, anche grande lustro. Si parte dal fondo del calendario, ovvero dal ‘martedì grasso’, 17 febbraio, perché nella storica sede della contrada di Gracciano andrà in scena addirittura la 43esima edizione del Veglioncino dei bambini in maschera; in programma giochi, animazioni, dolci a volontà e lo show finale del gruppo di giocolieri Lux Arcana. Tornando all’ordine cronologico, sabato 7, dalle 20, nella sala parrocchiale di Valiano, la contrada di Padule propone una cena con musica dal vivo, la premiazione della maschera più originale ma anche la consegna del premio ‘Miglior corteggio’ ai figuranti che hanno sfilato per il Palio dei Carretti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna la tradizione del Carnevale, tra cortei e tante iniziative

Approfondimenti su Carnevale Montepulciano

Serino si appresta a iniziare il Carnevale 2026 con la tradizionale Mascarata Serinese.

Il Carnevale è arrivato e porta con sé due settimane di festa tra Fermo e Porto San Giorgio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Carnevale Montepulciano

Argomenti discussi: Giovedì 29 gennaio si rinnova la tradizione della Giöbia; Torna la tradizione del Carnevale, tra cortei e tante iniziative; Cento per il Cimento: sul Naviglio Grande torna il tuffo d’inverno, tra tradizione e coraggio; La grande tradizione del teatro dialettale torna al Piccolo con Tòta colpa dla miseria.

Torino, torna il Carnevale del Balon con la Rusnenta, per chi ama la storia e la tradizione del Capoluogo SubalpinoDomenica 1° febbraio, ben 14 gruppi storici saranno al centro della scena di Borgo Dora, con sfilate in costume, balli d'epoca e rievocazioni alla presenza di Gianduja e Giacometta ... montecarlonews.it

Il Presepe Sospeso torna a Locorotondo: quando la tradizione diventa comunità e racconto del presenteLocorotondo si prepara ad accogliere nuovamente uno dei progetti artistici più attesi del periodo natalizio. Sarà inaugurato domani, venerdì 12 dicembre alle ore 18:30, lungo la suggestiva via ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Un mese di festa, musica e tradizione A Palma Campania torna il Carnevale con Quadriglie, Canzonieri e spettacoli unici. Un’esperienza da vivere almeno una volta - facebook.com facebook