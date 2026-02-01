Torna finalmente la neve in città | i primi fiocchi a Torino nella mattina di martedì 3 febbraio

Questa mattina a Torino sono tornati i fiocchi di neve. Dopo giorni di sole tra fine gennaio e inizio febbraio, il cielo si è coperto di nuovo e le strade si sono riempite di neve fresca. La città si sveglia sotto un manto bianco, mentre le previsioni parlano di un’ondata di maltempo in arrivo, con freddo e nevicate che dureranno ancora.

Dopo una breve parentesi soleggiata nel fine settimana tra la fine e l'inizio di febbraio, il Piemonte si prepara a una nuova ondata di maltempo di origine atlantica, tra freddo e fiocchi di neve. Il peggioramento avrà inizio a partire da lunedì 2 febbraio: aumenta la nuvolosità con le prime precipitazioni attese già nel pomeriggio, ma si intensificheranno nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 febbraio. Dopo i raggi di sole del weekend ritorna prepotentemente l'inverno con il passaggio della perturbazione, inserita in un flusso depressionario attivo ormai da settimane tra Atlantico e Mediterraneo, spiegano dal Centro Meteo Piemonte.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Torino Neve L'inverno è alle porte: arriva il freddo e i primi fiocchi di neve (anche in città) Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Torino Neve Argomenti discussi: Torna la neve a Pinzolo: finalmente atmosfera invernale; Finalmente la neve sulle montagne venete: fino a 25 cm sopra gli 800 metri, Veneto Strade invita alla prudenza; Altri 50 centimetri di neve, in Lessinia aprono tutte le piste da fondo; Febbraio porta freddo, neve e pioggia almeno per 10 giorni. Cosa dicono gli esperti. Torna (finalmente) la neve in città: i primi fiocchi a Torino nella mattina di martedì, 3 febbraioDopo una breve parentesi soleggiata nel fine settimana tra la fine e l'inizio di febbraio, il Piemonte si prepara a una nuova ondata di maltempo di origine atlantica, tra freddo e fiocchi di neve. Il ... torinotoday.it Finalmente arriva la neve anche in pianura e sulle montagne delle Olimpiadi di Milano-Cortina: ecco dove e quandoTorna la neve al Nord: correnti artiche e cuscino freddo, fiocchi fino in pianura. Attese nevicate importanti anche sulle montagne olimpiche- ... greenme.it Non tutti sanno che il Carnevale più antico d’Italia si trova in Toscana. Torna finalmente il Carnevale di Foiano della Chiana (AR) giunto alla 487esima edizione, una grande tradizione! - facebook.com facebook Fable torna finalmente a mostrarsi, lancio in autunno e tanti nuovi dettagli x.com

