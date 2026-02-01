Torino sotto assedio per Askatasuna | blitz premeditato tra molotov estintori e sassi che volavano

Una notte di scontri scoppia a Torino, con molotov, estintori e sassi che volano tra polizia e manifestanti. La città si sveglia sotto assedio, tra caos e tensione, dopo un blitz premeditato che ha portato a un vero e proprio scontro urbano.

Notte di caos a Torino, dove una serie di scontri tra forze dell'ordine e gruppi di manifestanti ha segnato l'ultimo giorno del 2025. L'episodio, iniziato in serata intorno alle 21.30, si è concentrato intorno al quartiere San Salvario, zona centrale della città, dove si sono verificati atti di violenza premeditati. Diverse volanti della polizia sono state attaccate con molotov, estintori e sassi, causando danni a mezzi e a edifici vicini. Le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni e cariche, ma senza riuscire a ripristinare rapidamente l'ordine. Il bilancio parla di almeno otto feriti tra i poliziotti, due dei quali ricoverati in ospedale con ferite da proiettili di gomma.

