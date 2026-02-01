Renzi non ha usato mezzi termini. Durante un intervento, ha detto che finché la sinistra non si distanzia da chi giustifica la violenza, non si può sperare di vincere. Ha commentato l’attacco alla polizia di Torino, definendolo “squallido e criminale” e ha sottolineato che bisogna rompere ogni legame con chi difende o minimizza i violenti. Per lui, quella è la strada per cambiare davvero le cose.

ROMA – “Lo squallido e criminale attacco alla polizia di Torino pone un grande problema alla sinistra radicale. Se non si rompe ogni legame con chi giustifica i violenti, non vinceremo mai. Non basta condannare il comportamento dei singoli: serve una presa di distanza da certi mondi che strizzano l’occhio ai violenti, come ha spiegato bene la procuratrice generale di Torino, Lucia Musti. Anche perché con Giorgia Meloni al Governo c’è meno sicurezza di quattro anni fa”. Così sui suoi canali social il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. “La destra parla di sicurezza e fa un decreto al mese – aggiunge – ma su questo tema sta fallendo: gli studenti vengono accoltellati a scuola come a La Spezia, i ragazzi uccisi nelle stazioni come a Bologna, i poliziotti picchiati come a Torino. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Torino, Renzi: “Se non si rompe ogni legame con chi giustifica i violenti, non vinceremo mai”

Approfondimenti su Torino Renzi

Renzi annuncia il rilancio della Casa Riformista in vista delle elezioni del 2027, puntando sulla partecipazione di chi ha perso fiducia nel Pd.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Torino Renzi

Argomenti discussi: Mi hanno tolto 11 denti in quattro ore, stavo malissimo. Non riuscivo più a mangiare e a…; Askatasuna, la politica alza il livello dello scontro: solidarietà alla rettrice di Unito e accuse incrociate sul corteo; Askatasuna, ancora scontri nelle strade di Torino: in fiamme una camionetta della Polizia; Casa Riformista alle fondamenta. Portas: Basta partiti paguro.

Violenza durante la manifestazione per Askatasuna, Renzi: In galera chi ha picchiato l'agente, tutte le reazioniUnanime la condanna del mondo della politica dopo quanto accaduto durante il corteo, Cirio: Quelli che ha messo a ferro e a fuoco la città sono dei delinquenti ... torinotoday.it

Torino, scontri al corteo per Askatasuna. L’agente aggredito: Ero da solo, ho avuto pauraScontri a corteo Nazionale in solidarietà al Centro Sociale Askatasuna (Photo by Marco Alpozzi/Lapresse) ... msn.com

Dopo la prima assemblea nazionale prende forma il nuovo contenitore centrista promosso da Renzi. In vista del 2027 la consigliera regionale Nallo auspica una lista unica anche a Torino. Il leader dei Moderati la invita a presentarsi con il suo simbolo - facebook.com facebook