Torino piange la scomparsa di Luana Ziggiotti, trovata senza vita nella sua casa a Volpiano. La donna aveva 54 anni e, un giorno prima, era stata dimessa dall’ospedale. Nei messaggi con amici e parenti aveva parlato di una salute in declino, ma nessuno si aspettava una fine così improvvisa. La polizia indaga sulle cause del decesso.

È stata trovata morta nella sua casa di Volpiano, nel Torinese, Luana Zingotti. Meno di 24 ore dopo, la 54enne era stata dimessa dall'ospedale di Chivasso. Per approfondire il motivo della sua morte, e eventuali responsabilità dell'equipe medica, la procura di Ivrea ha aperto un'indagine per omicidio colposo. Al momento è a carico di ignoti., Il cadavere di Luana, conosciuta a Volpiano come Lulù, è stato trovato in casa sua lo scorso 20 gennaio. Stando alle prime informazioni raccolte dagli investigatori, la donna avrebbe accusato un malore improvviso e sarebbe caduta a terra, battendo la testa e perdendo la vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Torino, morta in casa a 54 anni: un giorno prima era stata dimessa dall'ospedale

Approfondimenti su Luana Ziggiotti

La procura di Ivrea indaga sulla morte di Luana Ziggiotti, trovata senza vita nella sua casa di Volpiano.

Questa mattina, a Volpiano, si è scoperto il tragico decesso di Luana Ziggiotti, l’operatrice sanitaria di 54 anni trovata senza vita nella sua casa martedì.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Luana Ziggiotti

Argomenti discussi: Torino, muore in casa a 54 anni dopo essere stata visitata in ospedale. La procura apre un'inchiesta per omicidio colposo; Il giallo di Luana, morta dopo le dimissioni dall'ospedale: ecco perché ora indaga la Procura; Donna ferita con pistola sparachiodi nel torinese, arrestato il figlio; Torino, morta Luciana Berro: era stata colpita dal figlio in casa con una pistola sparachiodi.

Luana Ziggiotti trovata morta in casa: era stata dimessa il giorno prima dall'ospedale. Lascia due figlieLuana Ziggiotti è stata trovata morta in casa sua martedì 20 gennaio. La donna, 54enne operatrice sanitaria in una ... msn.com

Torino, muore in casa a 54 anni dopo essere stata visitata in ospedale. La procura apre un'inchiesta per omicidio colposoSi indaga sulla morte di Luana Ziggiotti, trovata senza vita il 20 gennaio nel suo appartamento a Volpiano. Avrebbe avuto un malore e sbattuto la testa. Era operatrice socio-sanitaria e aveva due figl ... torino.corriere.it

Paolo Ferri sarà accusato di omicidio. La donna, 65 anni, era stata ferita gravemente all’alba di sabato nella cascina di famiglia a Caselle. Dopo due giorni di agonia all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, è morta nella notte - facebook.com facebook