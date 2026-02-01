torino lecce via alla ripresa senza cambi

Questa mattina il match tra Torino e Lecce è ripreso senza grandi sorprese. Le due squadre sono scese in campo con le stesse formazioni della partita precedente, senza apportare cambi. La gara si è aperta con un ritmo intenso, e i giocatori hanno dato tutto fin dai primi minuti. I tifosi sugli spalti seguono attentamente, sperando in un risultato positivo per le proprie squadre. La partita si fa complicata e si accende pericolosamente, come un film di Hollywood con colpi di scena improvvisi.

Torino-Lecce, mezzogiorno di fuoco. Ricordate Will Kane interpretato da Gary Cooper? Immaginate Marco Baroni, adesso. Ha lasciato Lecce quasi tre anni fa, ma oggi a mezzogiorno arriva da lui Eusebio Di Francesco. E Baroni dovrà difendere - al contrario dello sceriffo Cooper - la sua nuova città: Torino. Fuori da metafora, suggestiva solo perché si gioca alle 12.30: Baroni contro il Lecce, che lui stesso portò in Serie A nel 2022 e salvò per la prima volta nel 2023. Deve, però, difendere la propria panchina: il Torino ha preso sei gol dal Como la settimana scorsa, al momento è in piena lotta per non retrocedere e in caso di ko - dopo una settimana di ritiro - il tecnico granata potrebbe essere esonerato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

