Torino e Lecce si sfidano in un match acceso. La squadra di Baroni crea occasioni, ma il gol resta ancora sfuggente. I tifosi aspettano con ansia il momento giusto, mentre le due squadre combattono su ogni pallone per conquistare i tre punti.

Torino-Lecce, mezzogiorno di fuoco. Ricordate Will Kane interpretato da Gary Cooper? Immaginate Marco Baroni, adesso. Ha lasciato Lecce quasi tre anni fa, ma oggi a mezzogiorno arriva da lui Eusebio Di Francesco. E Baroni dovrà difendere - al contrario dello sceriffo Cooper - la sua nuova città: Torino. Fuori da metafora, suggestiva solo perché si gioca alle 12.30: Baroni contro il Lecce, che lui stesso portò in Serie A nel 2022 e salvò per la prima volta nel 2023. Deve, però, difendere la propria panchina: il Torino ha preso sei gol dal Como la settimana scorsa, al momento è in piena lotta per non retrocedere e in caso di ko - dopo una settimana di ritiro - il tecnico granata potrebbe essere esonerato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Torino-Lecce, i giallorossi sfiorano il gol

