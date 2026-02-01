torino lecce granata in vantaggio a fine primo tempo

Il primo tempo tra Torino e Lecce si chiude con i granata in vantaggio. La partita si infiamma già a metà primo tempo, con i padroni di casa che cercano di mantenere il risultato. Marco Baroni, allenatore del Lecce, sembra aver trovato la strategia giusta, ma il punteggio al momento favorisce i torinesi. La partita riprenderà tra poco, con entrambe le squadre pronte a spingere per ottenere i tre punti.

Torino-Lecce, mezzogiorno di fuoco. Ricordate Will Kane interpretato da Gary Cooper? Immaginate Marco Baroni, adesso. Ha lasciato Lecce quasi tre anni fa, ma oggi a mezzogiorno arriva da lui Eusebio Di Francesco. E Baroni dovrà difendere - al contrario dello sceriffo Cooper - la sua nuova città: Torino. Fuori da metafora, suggestiva solo perché si gioca alle 12.30: Baroni contro il Lecce, che lui stesso portò in Serie A nel 2022 e salvò per la prima volta nel 2023. Deve, però, difendere la propria panchina: il Torino ha preso sei gol dal Como la settimana scorsa, al momento è in piena lotta per non retrocedere e in caso di ko - dopo una settimana di ritiro - il tecnico granata potrebbe essere esonerato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Il match tra Torino e Lecce si accende subito.

LECCE-TORINO 2-1 | HIGHLIGHTS | 13ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

