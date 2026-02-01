Torino-Lecce 1-0 decide un gol di Adams

Il Torino conquista tre punti importanti contro il Lecce grazie a un gol di Adams. La squadra di Juric ha ritrovato il sorriso dopo quasi un mese, portando a casa una vittoria che può dare nuova energia in vista delle prossime partite. La partita è stata combattuta, ma alla fine sono stati i granata a festeggiare.

I granata tornano al successo dopo quasi un mese TORINO - Il Torino torna al successo dopo quasi un mese. I ragazzi di Marco Baroni superano 1-0 il Lecce nel match dell'Olimpico Grande Torino, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 20252026: decide un gol di Che Adams. La formazione ospite si rende subito pericolosa dopo appena 2' con un insidioso cross di Sottil, su cui Gandelman non arriva per un soffio. La risposta della squadra granata non si fa attendere, tanto che all'8' Falcone è costretto ad un grande intervento sul colpo di testa di Adams: in seguito, però, viene ravvisata la posizione irregolare dell'attaccante.

