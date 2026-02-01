Torino Lecce 1-0 | Baroni torna al successo A Di Francesco non basta un super Falcone la decide Adams!

Il Torino batte il Lecce 1-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino. La partita si decide negli ultimi minuti, quando Adams infila la rete decisiva. Per il Lecce, un buon Falcone non basta a evitare la sconfitta. Baroni torna a vincere, mentre Di Francesco deve fare i conti con una sconfitta difficile da digerire. La partita è stata combattuta, con occasioni da entrambe le parti, ma alla fine ha prevalso la concretezza del Torino.

Le formazioni ufficiali di Torino e Lecce sono state annunciate: Marco Baroni e Eusebio Di Francesco hanno scelto gli undici titolari per la partita di oggi.

