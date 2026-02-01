Torino la procuratrice generale Lucia Musti | Un' area grigia borghese sta con i violenti

Nel pomeriggio di ieri, Torino è stata teatro di proteste violente durante un corteo pro-Askatasuna. La procuratrice generale Lucia Musti ha commentato che un’area borghese, considerata “grigia”, mostra solidarietà con i manifestanti più violenti. Nel caos, un agente di polizia di 29 anni, Alessandro Calista, è stato brutalmente picchiato. La città si trova adesso in tensione, tra scontri e polemiche sulla gestione della protesta.

Nel giorno delle terrificanti violenze al corteo pro-Askatasuna che ha messo a ferro e fuoco Torino, nel giorno del brutale pestaggio dell'agente 29enne Alesandro Calista, piove un intervento destinato a pesare come un macigno nel dibattito pubblico. La procuratrice generale del Piemonte Lucia Musti sceglie l'inaugurazione dell'anno giudiziario per lanciare un siluro contro quella borghesia colta, progressista che, a suo giudizio, finisce per coprire e legittimare i violenti. Un attacco frontale al fronte radical-chic che coccola i violenti. Il tutto mentre la città paga l'altissimo prezzo degli scontri e della furia distruttrice degli antagonisti.

