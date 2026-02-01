Prima ancora che il corteo prendesse il via, Avs aveva parlato di

Dopo la devastazione della città e il violento pestaggio nei confronti di un agente di polizia da parte degli antagonisti pro Askatasuna, ieri sera arriva il commento di Marco Grimaldi, Vice Capogruppo AVS alla Camera dei Deputati, Alice Ravinale Capogruppo AVS in Regione e Sara Diena consigliere comunale di Torino: "La manifestazione di massa, con quasi 50.000 persone in piazza", dicono "non avrebbe mai dovuto finire con una guerriglia urbana senza controllo che non serve a nessuno, danneggia chi prova a resistere a repressione e militarizzazione e fa male a tutta la città. Quella del poliziotto a terra colpito ripetutamente è un'immagine che non avremmo mai voluto vedere e che ci disgusta, così come l'aggressione ai giornalisti della Rai". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Torino, Avs-Se prima del corteo ha parlato di "pugno duro del governo". Ma a tirare pugni sono stati altri

