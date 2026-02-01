Torino addio Masina | risoluzione del contratto Vola in Qatar! Ecco dove andrà
Il Torino ha risolto il contratto con Masina, il difensore marocchino classe 1994. Ora il giocatore vola in Qatar, dove si appresta a iniziare una nuova avventura. La squadra di Torino chiude così un capitolo importante nel calciomercato invernale, con un addio ormai ufficiale.
