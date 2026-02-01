Tommaso Cerno grande festa per i suoi 51 anni

Tommaso Cerno ha spento 51 candeline con una festa a Milano, nella sua nuova casa sul Naviglio Grande. Circondato dal marito, dalla famiglia adottiva e da amici di lunga data, il direttore de Il Giornale ha brindato in un’atmosfera semplice e conviviale. Alla serata hanno partecipato volti noti come Barbara D’Urso e Anna Maria Bernardini de Pace, ma nessuna presenza politica. La festa si è svolta senza fronzoli, tra risate e chiacchiere, lontano dalle telecamere e dai rumor della politica.

Tommaso Cerno, giornalista e co-conduttore di Domenica In, ha festeggiato i suoi 51 anni nella sua nuova casa di Milano, un grande attico sui Navigli nel quale è andato ad abitare da qualche mese, poco dopo la nomina come direttore de Il Giornale. Per cui lui, che ha la sua casa principale a Cividale del Friuli, ha lasciato la sua abitazione di Roma – sua dimora nel periodo della direzione del quotidiano Il Tempo – per trasferirsi a Milano e ha approfittato del suo compleanno per invitare gli amici più cari a tagliare la torta con lui. Oltre agli affetti più importanti di Tommaso Cerno: il marito Stefano Balloch, 49 anni, e sua figlia Giada Balloch, 21, praticamente una figlia acquisita per Tommaso Cerno.

