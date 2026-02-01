Toghe a comizio | riforma inutile e punitiva

Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, il procuratore di Milano, Francesca Nanni, ha criticato la proposta di riforma delle toghe. La giudice ha detto che la separazione delle carriere è inutile e punitiva, e che non cambierà nulla nella pratica quotidiana. Le sue parole arrivano in un momento di forte discussione sul tema.

All’inaugurazione dell’anno giudiziario il procuratore di Milano, Francesca Nanni, attacca: «La separazione delle carriere è ininfluente». Alfredo Mantovano replica: serve un «confronto civile». Nordio: «Non ci sono effetti politici». Il pg Aldo Policastro: «Accetteremo il verdetto». L’immagine che più di tutte rappresenta la posizione del governo Meloni nell’ambito dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 è quella relativa alla cerimonia di Milano, durante la quale il Guardasigilli, Carlo Nordio, si è unito all’applauso di decine di magistrati. Lo ha fatto quando il presidente della Corte d’appello di Milano, Giuseppe Ondei, ha affermato che è «inaccettabile» sentire che «i giudici oggi non sono sufficientemente terzi e imparziali perché sarebbero appiattiti sulle richieste del “collega” pubblico ministero». 🔗 Leggi su Laverita.info

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha preso parola all’apertura dell’anno giudiziario a Milano.

La magistratura italiana si schiera contro la riforma annunciata dal governo.

Questa riforma costituzionale è ipocrita, inutile, dannosa e costosa.

Subito dopo la messa, il prete della chiesa Immacolata Concezione di Maria Santissima a San Gregorio ha invitato tutti i fedeli a fermarsi per assistere al dibattito delle toghe per il No al #referendum x.com