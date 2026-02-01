Todi e Orvieto sono a rischio a causa di colli instabili. Le due città, già messe in sicurezza e protette negli ultimi anni, ora chiedono più fondi per la manutenzione. Senza interventi continui, il pericolo di cedimenti e danni cresce, e la priorità diventa intervenire subito per evitare problemi più gravi in futuro.

Todi ed Orvieto sono state salvaguardate, protette, restaurate, messe in sicurezza proteggendo popolazione e monumenti, riqualificando infrastrutture, pavimentazioni, beni culturali: un esempio importante di buona amministrazione, di valenza scientifica, di una politica coraggiosa e lungimirante. Ma quelle opere oggi vanno mantenute e protette: sono più di dieci anni che nessuno (almeno a Todi) si occupa più della manutenzione di queste opere. Serve una iniziativa forte dei due Comuni insieme alla Regione affinché queste opere non vadano in malora". E’ la riflessione dell’ex governatrice umbra, Catiuscia Marini, che ha preso spunto proprio da quanto sta accadendo a Niscemi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Todi e Orvieto su colli instabili: servono fondi per la manutenzione"

