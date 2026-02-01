tir pericolosi ora scattano i divieti mirteto e romagnano sotto controllo

Da oggi i tir pericolosi non potranno più circolare liberamente tra Mirteto e Romagnano. Le autorità hanno deciso di intensificare i controlli e imporre divieti, dopo anni di richieste e attese da parte della comunità. La misura mira a ridurre i rischi e migliorare la sicurezza sulla strada.

Una stretta attesa da anni, che segna un cambio di passo nella gestione del traffico pesante sul territorio comunale. È stata emessa ed è già in vigore l’ordinanza firmata dal dirigente e comandante della Polizia Locale Giuliano Vitali, che disciplina in modo organico il transito dei mezzi pesanti a Massa, introducendo divieti strutturali e prescrizioni puntuali a tutela della sicurezza stradale. "Questa è la novità di questi giorni, quindi a breve entrerà in vigore una nuova ordinanza dirigenziale che è il primo tassello utile per andare a disciplinare quello che è il transito dei mezzi pesanti sulle nostre strade comunali", spiega Vitali, ripercorrendo la genesi del provvedimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I pazzi visionari che da tanto stanno denunciando il passaggio dei tir e che stanno contestando la modalità di tutto ciò oggi si ritrovano di nuovo in una situazione di pericolosità avvilente. Via nuova bagnoli Dove appena poco tempo fa è crollato il palazzo - facebook.com facebook