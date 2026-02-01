Tina Cipollari a pranzo alla Baita la Faggeta | La migliore opinionista per il nostro menù

Tina Cipollari si è fatta vedere a pranzo alla Baita la Faggeta di Soriano nel Cimino. La famosa opinionista di Uomini e Donne ha scelto il ristorante per gustare i piatti tipici della cucina viterbese. I clienti hanno notato la sua presenza e hanno scattato qualche foto, ma lei si è mostrata semplice e sorridente.

Il noto volto di Uomini e donne su Canale 5 ha trascorso la domenica nel ristorante di Soriano nel Cimino. Originaria di Viterbo, è qui da qualche giorno: ecco il motivo Ospite di eccezione alla Baita la Faggeta di Soriano nel Cimino. Tina Cipollari, celebre opinionista di Uomini e donne su Canale 5, ha scelto il noto ristorante per un pranzo domenicale all'insegna della buona cucina viterbese. “Cercavamo un'opinionista d'eccezione per il nostro menù e chi meglio di lei? - fanno sapere dal locale -. Tina Cipollari è venuta a trovarci e, a quanto pare, l'abbiamo convinta. È stato un vero piacere averla con noi, grazie per la carica e la simpatia”.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

