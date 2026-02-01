Tifosi granata in silenzio | manifestazioni pacifiche al via della Maratona cittadina

Tifosi granata si sono presentati in silenzio alla Maratona di Torino. La città ha visto un pullulare di partecipanti e spettatori, ma i tifosi hanno scelto di manifestare in modo pacifico, senza cori o striscioni. Per tutta la mattina, lungo le strade del centro storico, si è respirata un’aria diversa dal solito, con pochi rumori e molti sguardi concentrati. La corsa si è svolta senza incidenti, e tutti hanno rispettato il silenzio deciso dai tifosi, che hanno voluto così esprimere il loro sostegno senza fare

Nella mattinata di sabato, la città di Torino ha ospitato la tradizionale Maratona cittadina con un'atmosfera insolitamente silenziosa lungo i percorsi che attraversano il centro storico. I tifosi del Torino Football Club, noti per le loro intense manifestazioni durante gli eventi sportivi, hanno scelto un gesto di protesta pacifica: nessuno striscione, nessuna bandiera, nessun coro. Il silenzio dei tifosi granata si è trasformato in un simbolo visibile, quasi un'omelia di dissenso. L'assenza di manifesti e di colori ha colpito chiunque si trovasse lungo il percorso, rendendo evidente il disagio di una parte del tifo organizzato.

