Thomas Frank elogia l’atteggiamento mai dire-morire dopo la rimonta contro il Manchester City
Thomas Frank elogia l’atteggiamento “mai dire-morire” dei suoi giocatori. Dopo essere andati sotto di due gol, i giocatori del Tottenham hanno reagito con determinazione e sono riusciti a pareggiare contro il Manchester City, portando a casa un punto prezioso. L’allenatore ha commentato che questa mentalità fa la differenza e dà fiducia in vista delle prossime sfide.
2026-02-01 21:47:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore del Tottenham Hotspur Thomas Frank ha elogiato l’atteggiamento “non si muore mai” dei suoi giocatori dopo che gli Spurs hanno reagito da due gol in meno per salvare un punto contro il Manchester City in Premier League. In un divertente scontro al Tottenham Hotspur Stadium domenica, Rayan Cherki e Antoine Semenyo hanno dato al City un vantaggio dominante nell’intervallo, prima che una doppietta di Dominic Solanke nel secondo tempo – incluso uno spettacolare gol con calcio di scorpione – vedesse un vivace Spurs prendersi una fetta del bottino.🔗 Leggi su Justcalcio.com
