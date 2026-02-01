The Voice Kids la Ciociaria incanta Rai 1 | Chiara e Annagiulia fanno il pieno di applausi

La provincia di Frosinone manda in visibilio Rai 1. Nella prima serata di ieri, due giovani cantanti ciociare hanno catturato l’attenzione di pubblico e giuria durante

Brividi per il messaggio contro il bullismo. Entrambe sono riuscite nell'impresa di far girare tutte le poltrone dei coach La provincia di Frosinone conquista la prima serata di Rai 1. Nella puntata di ieri sera di "The Voice Kids", il talent show condotto da Antonella Clerici, due giovanissime promesse ciociare hanno letteralmente stregato pubblico e giuria, regalando momenti di grande musica e profonda commozione. Si chiamano Chiara Fraiegari e Annagiulia Fusco, arrivano rispettivamente da Paliano e Sora, e sono riuscite nell'impresa di far girare tutte le poltrone dei coach. Solo una settimana fa era stata la volta del bravissimo Francesco Ambrosi di Fiuggi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Il 13enne Gabriele Angelo Montalva di Bassano in Teverina ha esordito a The Voice Kids, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici.

