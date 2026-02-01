Da quando è stato annunciato, The Elder Scrolls 6 rimane uno dei giochi più attesi, ma anche più misteriosi. Le notizie ufficiali sono poche, e i fan devono accontentarsi di rumors e speculazioni. Ora, un ex Bethesda ha fatto una rivelazione: il nuovo gioco potrebbe prendere spunto da Baldur’s Gate 3, almeno in alcuni aspetti. La discussione si infiamma tra chi spera in un titolo rivoluzionario e chi si chiede se davvero si tratti di una svolta. La curiosità cresce mentre l’attesa continua.

The Elder Scrolls 6 è uno dei giochi più attesi di sempre, ma anche uno dei più enigmatici, visto che a distanza di anni dall’annuncio, le informazioni ufficiali restano pochissime. A rompere il silenzio, almeno sul piano delle idee, è stato un ex veterano di Bethesda. Secondo lui, il nuovo capitolo della saga dovrebbe guardare con attenzione a Baldur’s Gate 3, non per copiarlo, ma per imparare una lezione chiave. Una lezione che riguarda il peso delle scelte. Bruce Nesmith, designer che ha lavorato su Daggerfall, Morrowind, Oblivion e come lead designer su Skyrim, ha espresso la sua visione in una lunga intervista. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - The Elder Scrolls 6 dovrebbe ispirarsi a Baldur’s Gate 3 su una cosa, secondo un ex Bethesda

Approfondimenti su The Elder Scrolls 6

Bruce Nesmith, ex sviluppatore Bethesda, dice che un remake di Morrowind non funzionerebbe oggi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su The Elder Scrolls 6

Argomenti discussi: L'ambientazione di The Elder Scrolls 6 è stata scelta dai tempi di Fallout 4: il team fu subito d'accordo; The Elder Scrolls 6 sarà il sequel di Skyrim?; TES 6: la location era stata scelta ai tempi di Fallout 4, Kuhlmann rivela il retroscena; L'ambientazione di The Elder Scrolls VI sarebbe stata decisa già ai tempi di Fallout 4.

The Elder Scrolls 6 dovrebbe guardare a Baldur's Gate 3 per una cosa in particolare, dice un ex-BethesdaSecondo Bruce Nesmith, noto ex-Bethesda e designer di vari capitoli della serie, The Elder Scrolls 6 dovrebbe guardare a Baldur's Gate 3 sotto un aspetto in particolare, ecco quale. multiplayer.it

L'ambientazione di The Elder Scrolls 6 è stata scelta dai tempi di Fallout 4: il team fu subito d'accordoNon sappiamo praticamente nulla di ufficiale su The Elder Scrolls 6, il gioco di ruolo di Bethesda, ma ci sono state molte speculazioni sull'ambientazione. I giocatori sono profondamente convinti che ... msn.com

Secondo uno storico ex sviluppatore Bethesda, un remake di The Elder Scrolls III: Morrowind oggi non funzionerebbe a causa del “tempo”. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook