Durante una puntata di Verissimo, Thais Wiggers ha deciso di parlare per la prima volta del suo nuovo compagno, un uomo di 65 anni. La ex velina ha raccontato che lui è molto giovanile e sportivo, e ha spiegato come è riuscito a conquistarla. In diretta, ha condiviso dettagli sulla loro relazione, rompendo il silenzio che durava da tempo.

Dopo un lungo periodo di riservatezza, Thais Wiggers ha deciso di rompere il silenzio e confermare ufficialmente i rumors che circolano da tempo. "C'è una nuova persona nella mia vita", ha esordito di fronte alle telecamere di Verissimo. Ospite della puntata del weekend, l'ex velina di Striscia la Notizia ha parlato dei suoi sentimenti, del fastidio per il gossip e del rapporto con il nuovo compagno, 25 anni più grande di lei. Leggi anche: Melissa Satta a cena con le amiche Juliana Moreira e Thais Wiggers: le foto social In risposta alle immagini pubblicate da Diva e Donna, che la ritraevano accanto a un uomo sconosciuto, l'ex modella ha spiegato che la frequentazione va avanti già da tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Thais Wiggers rompe il silenzio sul fidanzato 65enne: "È giovanile e sportivo. Ecco come mi ha conquistata"

Approfondimenti su Thais Wiggers

Thais Wiggers ha recentemente attirato l'attenzione per la sua relazione con un uomo di 65 anni.

Thais Wiggers entra nello studio di Verissimo con le stampelle, dopo un infortunio in montagna con lo slittino.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Thais Wiggers

Argomenti discussi: Thais Wiggers e il nuovo compagno (65enne): L'età non conta, è giovanile e vi dico come mi ha conquistata; Verissimo: anticipazioni e ospiti di sabato31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026; Verissimo, Thais Wiggers in stampelle: Mi sono infortunata sulla neve; Verissimo Thais Wiggers parla per la prima volta del suo nuovo compagno.

Thais Wiggers, la casa a Milano: il furto, la cucina total white, il living moderno, le luci in camera e il salotto ampioThais Wiggers torna ospite a Verissimo nella puntata di sabato 31 gennaio. La showgirl, ex velina di Striscia la Notizia e modella brasiliana racconta in tv la vita privata, lavoro e ... leggo.it

Thais Wiggers, chi è ex compagna di Teo Mammuccari: figlia Julia/ I rapporti oggi: Con lui è difficileThais Wiggers, chi è: carriera, Striscia, l’amore con Teo Mammucari e la rottura. Tutto sull'ex compagna del famoso conduttore. ilsussidiario.net

A Verissimo Thais parla del rapporto con il suo fidanzato ma anche di come ci sia rimasta male per le offese rivolte all'uomo che sembrerebbe un anziano... https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/thais-wiggers-dopo-lincidente-difende-il-suo - facebook.com facebook

Thais Wiggers a Verissimo con le stampelle, l’incidente e il nuovo amore: “25 anni di differenza” - (Adnkronos) - Thais Wiggers con le stampelle a Verissimo. La modella brasiliana nella puntata di oggi, sabato 31 gennaio, ha raccontato l'incidente a x.com