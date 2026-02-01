Thais Wiggers in stampelle a Verissimo il nuovo amore ha 25 anni più di lei | ‘Mi hanno attaccata’

Thais Wiggers si presenta a Verissimo in stampelle, raccontando del suo nuovo amore che ha 25 anni in più di lei. La modella spiega di aver subito un attacco e di aver deciso di raccontarlo pubblicamente. La sua presenza in studio ha fatto subito parlare di sé, tra curiosità e sorpresa.

Thais Wiggers, nuova storia d’amore: la confessione a Verissimo. Thais Wiggers torna sotto i riflettori con una rivelazione personale. L’ex velina di Striscia la Notizia e modella brasiliana ha raccontato per la prima volta il nuovo capitolo sentimentale della sua vita nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. “C’è una nuova persona nella mia vita”, ha confessato la showgirl, rompendo il silenzio dopo le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna, che l’avevano ritratta accanto a un uomo misterioso. Chi è il nuovo compagno di Thais Wiggers. Nel corso dell’intervista, Thais Wiggers ha fornito alcuni dettagli sul nuovo compagno: è brasiliano, come lei. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Thais Wiggers si presenta a Verissimo con le stampelle.

Thais Wiggers si presenta a Verissimo con le stampelle, ancora convalescente dopo l’incidente in montagna.

