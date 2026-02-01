Texas Democrat’s win a ‘wake-up call’ for Republicans ahead of 2026 elections
Un candidato democratico ha conquistato il seggio nel senato dello stato del Texas, vincendo con un margine a doppia cifra. La vittoria arriva in un momento cruciale, mentre i repubblicani si preparano alle elezioni di metà mandato del 2026. La sconfitta potrebbe spingere i repubblicani a ripensare le strategie in vista di un futuro sfidante.
Taylor Rehmet, a union machinist and U.S. Air Force veteran, won on Saturday in the conservative area near Dallas by more than 14 percentage points over Republican activist Leigh Wambsganss, whom President Donald Trump had urged voters to rally behind. In a Sunday statement, Wambsganss said she congratulated Rehmet on his victory and called the Democratic win a “wake-up call” for local and national Republicans. “The Democrats were energized,” Wambsganss said. “Too many Republicans stayed home.” Trump on Saturday touted Wambsganss as a “true MAGA Warrior” and tried to rally voters to the polls on her behalf. 🔗 Leggi su Internazionale.it
