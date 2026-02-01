Texas Democrat’s win a ‘wake-up call’ for Republicans ahead of 2026 elections

Da internazionale.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un candidato democratico ha conquistato il seggio nel senato dello stato del Texas, vincendo con un margine a doppia cifra. La vittoria arriva in un momento cruciale, mentre i repubblicani si preparano alle elezioni di metà mandato del 2026. La sconfitta potrebbe spingere i repubblicani a ripensare le strategie in vista di un futuro sfidante.

Taylor Rehmet, a union machinist and U.S. Air Force veteran, won on Saturday in the conservative area near Dallas by more than 14 percentage points over Republican activist Leigh Wambsganss, whom President Donald Trump had urged voters to rally behind. In a Sunday statement, Wambsganss said she congratulated Rehmet on his victory and called the Democratic win a “wake-up call” for local and national Republicans. “The Democrats were energized,” Wambsganss said. “Too many Republicans stayed home.” Trump on Saturday touted Wambsganss as a “true MAGA Warrior” and tried to rally voters to the polls on her behalf. 🔗 Leggi su Internazionale.it

texas democrat8217s win a 8216wake up call8217 for republicans ahead of 2026 elections

© Internazionale.it - Texas Democrat’s win a ‘wake-up call’ for Republicans ahead of 2026 elections

Approfondimenti su Texas Senate Win

Nancy Pelosi prevede che i democratici riconquisteranno la Camera alle Midterm Elections del 2026

Nancy Pelosi ha dichiarato che i Democratici prevedono di riconquistare la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti nelle elezioni di metà mandato del 2026.

Explainer-What do Democrats and Republicans want in fight over ICE operations?

I democratici e i repubblicani si scontrano sulla riapertura delle operazioni di ICE.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Could Democrats win big in November 2025 elections

Video Could Democrats win big in November 2025 elections?

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.