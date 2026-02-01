Un testimone ha raccontato di aver visto Salvagno sparare.

Un testimone chiave ha reso un’affermazione che potrebbe cambiare il corso del processo per l’omicidio di Sergiu Tarna, il ventunenne di origine moldava trovato morto nei campi tra Venezia e Mira il 31 dicembre 2025. Andrea Vescovo, 38enne, ha dichiarato sotto giuramento al pubblico ministero Christian Del Turco di aver visto con i propri occhi Riccardo Salvagno, il principale indiziato, premere il grilletto dell’arma che ha ucciso Tarna. L’evento si è verificato in una zona isolata, a circa cinquanta metri di distanza dal punto in cui si trovava Vescovo, in un momento in cui non ci sono stati avvertimenti, urla o minacce premeditate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Testimone choc: "Ho visto Salvagno sparare, il colpo è partito da lui, sono rimasto paralizzato dal terrore

Andrea Vescovo ricorda il momento in cui Riccardo Salvagno ha sparato a Sergiu Tarna.

