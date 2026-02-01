Amazon ha annunciato di aver acquistato la più grande miniera di rame al mondo, situata in Arizona. La decisione fa parte di una strategia a lungo termine volta a rafforzare la propria presenza negli Stati Uniti, in un momento in cui Donald Trump torna a guidare la Casa Bianca. L’obiettivo è assicurarsi le risorse necessarie per sostenere la crescita e la produzione futura, puntando su un patrimonio di materiali fondamentali per l’elettronica e le energie rinnovabili.

Con Donald Trump nuovamente alla Casa Bianca, anche Amazon torna a scegliere l’ America First. Il leader mondiale dell’e-commerce ha infatti deciso di legare una parte fondamentale della propria strategia industriale a una miniera dell’ Arizona per i prossimi decenni. Si tratta di un sito nella Contea di Cochise dismesso per oltre dieci anni, ora riaperto specificamente per questo scopo e che si attesta già come la prima fonte di rame degli Stati Uniti. L’obiettivo generale è rispondere alla crescente domanda del metallo indispensabile ad alimentare l’espansione dei data center dedicati all’ intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Terre rare, perché Amazon si è comprato la più grande miniera di rame al mondo

Approfondimenti su Amazon Apple

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Amazon Apple

Argomenti discussi: Minerali e terre rare: ecco perché domina la Cina; Amazon in miniera fa incetta di rame per alimentare i suoi data center; Europa vieta le bustine e scatena una rivoluzione globale inattesa.

Terre rare, perché Amazon si è comprato la più grande miniera di rame al mondoIl gigante dell’e-commerce ha investito nella più importante fonte di rame degli Stati Uniti. Un sito estrattivo in Arizona, che servirà strategicamente per espandere le capacità tecnologiche dei suoi ... panorama.it

Che cosa sono le terre rare e come si estraggonoLe terre rare sono un gruppo di 17 elementi le cui proprietà sono essenziali in una società contemporanea ipertecnologica. Si chiamano rare perché il processo estrattivo è difficile ... ecodibergamo.it

Le terre rare sono un gruppo di 17 elementi le cui proprietà sono essenziali in una società contemporanea ipertecnologica. Si chiamano rare perché il processo estrattivo è difficile - facebook.com facebook

Materie prime critiche e terre rare: la sfida per l'indipendenza europea | Il Sole 24 Ore lab24.ilsole24ore.com/materie-prime-… x.com