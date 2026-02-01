Ternana-Torres le formazioni UFFICIALI del match

Questa sera si gioca alla Liberati la sfida tra Ternana e Torres. La Ternana cerca punti importanti per riprendersi dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Le due squadre scendono in campo nel pomeriggio, con obiettivi chiari: conquistare la vittoria e migliorare la classifica.

Le compagini di Ternana-Torres si sfidano nel match pomeridiano del Liberati. I rossoverdi cercano tre punti per ripartire dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Mister Liverani può contare sull’intero organico eccezion fatta per il portiere Tommaso Vitali. Nei sardi squalificati Giorico e Musso. I ragazzi di Greco cercano punti per risollevarsi dalla zona Play out. Ternana-Torres, Fabio Liverani: “Recuperare le energie mentali. Soluzioni per evitare giocatori fuorilista dopo il mercato” .🔗 Leggi su Today.it

Ecco le formazioni ufficiali di Ternana-Livorno, primo incontro del 2026.

